Украинцам покажут первый мультсериал по "Кобзарю" Шевченко в стиле зомби-хоррора

По "Кобзарю" Тараса Шевченко создали анимационный сериал, который вскоре представят на одном из общенациональных каналов.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Анимируют "Кобзарь" создатели комикса "Даогопак". Они уверены: современному человеку надо подавать Шевченко по-новому. В основе первой серии анимационного сериала – мистическое стихотворение "За байраком байрак" в стиле зомби-хоррора.

Авторы мультфильма стремятся осовременить произведения поэта и подать их по-новому. Всего в сериале должно быть 12 серий.

"Если мы будем работать с Шевченко как с крепостным, то это будет слезливая шароварщина. А если как со Стивеном Кингом, как с автором хоррора, то будет совсем другое отношение", – рассказал продюсер сериала Максим Прасолов. Над мультфильмом работали целый год. Сделали более 400 рисунков в сложном стиле украинского барокко.