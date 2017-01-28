 

Умер известный белорусский певец Александр Тиханович

28 января 2017 г. 18:00
Источник: УНИАН
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Об этом сообщила его дочь на своей странице в Instagram. "Сегодня ночью не стало моего папы... Мы благодарим всех, кто в течение его удивительного жизненного пути был рядом. Спасибо всем, кто молился и поддерживал его в его последний и очень непростой год", - написала Анастасия Тиханович.

Александр Тиханович родился 13 июля 1952 года в Минске. Окончил Белорусскую консерваторию, в 1973 году вошел в состав ВИА "Верасы", много лет популярного на территории бывшего СССР. В ансамбле играл на бас-гитаре, трубе, исполнял вокальные партии. В 1986 году Тиханович был вынужден расстаться с "Верасами", а в 1987 попал в только что организованный Государственный оркестр Беларуси под руководством Михаила Финберга.

В 1988 вместе с женой организовал Театр песни Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича. Впоследствии он был преобразован в продюсерский центр, через который пролегал путь на большую сцену многих молодых белорусских исполнителей. Кроме того Тиханович снимался в кино. В частности, он сыграл главную роль в мелодраме "Яблоко Луны" (2009), которую снял Юрий Елхов по сценарию Георгия Марчука.

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