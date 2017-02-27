Умер создатель программы "Жди меня" Сергей Кушнерев

Российский журналист и телепродюсер Сергей Кушнерев скончался в возрасте 54 лет. Об этом в Facebook сообщил гендиректор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.

"Сейчас сказали, что Сергей Кушнерев умер. 54. Рано, дико. Его знают, как создателя ТВ-программ "Жди меня", "Последний герой". ТЭФИ и всё такое. Друг Сергея Бодрова, крёстный его детей. Но он очень много незаметно важного сделал и для Комсомольской правды. Он был первым, кто вообще обзавелся компьютером - спрашивали "Серег, а что это, а зачем?". Он методом малых дел менял газетный формат - понимая, что постсоветских читателей надо брать за живое, боролся с длинными плохими очерками, деля полосу на "четвертушки". Потом это стало форматом А3...", - написал он.

СМИ сообщали, что в конце января он был госпитализирован со вторым инсультом.