 

Умер создатель программы "Жди меня" Сергей Кушнерев

27 февраля 2017 г. 15:48
Источник: 112.UA
83 просмотра

Российский журналист и телепродюсер Сергей Кушнерев скончался в возрасте 54 лет. Об этом в Facebook сообщил гендиректор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.

"Сейчас сказали, что Сергей Кушнерев умер. 54. Рано, дико. Его знают, как создателя ТВ-программ "Жди меня", "Последний герой". ТЭФИ и всё такое. Друг Сергея Бодрова, крёстный его детей. Но он очень много незаметно важного сделал и для Комсомольской правды. Он был первым, кто вообще обзавелся компьютером - спрашивали "Серег, а что это, а зачем?". Он методом малых дел менял газетный формат - понимая, что постсоветских читателей надо брать за живое, боролся с длинными плохими очерками, деля полосу на "четвертушки". Потом это стало форматом А3...", - написал он.

СМИ сообщали, что в конце января он был госпитализирован со вторым инсультом.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.