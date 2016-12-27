В 2016 году в отечественный прокат вышло 30 украинских лент

Количество украинских фильмов в прокате уверенно растет из года в год. В 2014-м их было 16, в прошлом году — 24, а 2016-м — 30. Однако окупиться ежегодно удается лишь двум-трем картинам. И если в предыдущие годы кассовый успех украинских картин еще зависел от случайности и конъюнктуры, то, начиная с 2016-го, вложенные в фильм деньги возвращаются исключительно из рациональных причин.

Самым прибыльным фильмом 2016 года стала лента "8 лучших свиданий" Марюса Вайсберга. Имея бюджет 1 млн долл., она собрала 7,4 млн долл. в СНГ. Ленту снимала студия "Квартал 95", которая до сих пор создавала полнометражные фильмы исключительно в сотрудничестве с Россией. А первым их "полностью украинским" фильмом станет комедия "Слуга народа 2". Ее прокат стартовал 24 декабря. Поскольку продукция студии, как правило, окупается, можно ожидать, что и эта картина станет коммерчески успешной.

Еще одной лентой, которая вышла в 0, стала комедия Любомира Левицкого #SELFIEPARTY. По словам режиссера, бюджет ленты составил 2,15 млн грн. Сборы — 5 млн грн. И еще 1 млн грн. принес продакт плейсмент. Остальные 27 украинских премьер 2016-го далеки от того, чтобы окупиться в прокате.