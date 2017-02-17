В Беларуси будут делать колбасу и тушёнку из бобров

Первые партии тушенки и колбасы из бобра произведут в Беларуси до конца года, сообщилначальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Сергей Шестаков.

"В Беларуси уже разработаны технические условия для переработки мяса бобра, чтобы делать из него тушенку и колбасу. В конце января - начале февраля планируем провести совещание, на котором соберем и представителей мясокомбинатов, и ветеринарные службы, чтобы отработать весь этот механизм и уже в небольших количествах пробовать выпускать продукцию. Думаю, в этом году первые партии уже появятся", - пояснил он.

По словам Сергея Шестакова, это не будет массовое производство. "Это будет скорее деликатесный, имиджевый продукт. Очень много требований к такому мясу со стороны ветеринарной службы, здесь нужно проверять каждое животное, а это достаточно затратно. Кроме того, выпуск такой продукции будет осуществляться в рамках того плана изъятия животных, который был и раньше запланирован", - отметил он и сообщил, что на охотничий сезон 2016-2017 годов запланировано изъять 1750 особей бобра.

"Но это совсем не значит, что все они пойдут на колбасу или тушенку", - подчеркнул начальник отдела охотничьего хозяйства. Специалист рассказал, что Институт мясо-молочной промышленности провел исследования мяса бобра. "Оно показало, что это мясо очень полезно по своим свойствам. Ведь в рационе бобра насчитывается более 100 растений, он не питается ни мясом, ни рыбой", - пояснил начальник отдела. Сергей Шестаков также обратил внимание, что интерес к такой продукции уже есть со стороны Европы.

"К примеру, к нам обращались из Литвы, они готовы закупать часть такой продукции", - резюмировал он.

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