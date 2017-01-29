 

В Бельгии впервые в мире робот провел успешную операцию на глазах

29 января 2017 г. 17:40
Источник: Украинские новости
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В Бельгиии впервые провели успешную операцию по лечению окклюзии вены сетчатки с помощью перспективного роботизированного устройства, сообщается на сайте Университетских больниц Лювена kuleuven.be.

"Операция прошла успешно и впервые в мире. Это показывает, что это технически возможно безопасно растворить тромб из вены сетчатки глаза с роботизированной поддержкой, - сказано в сообщении.

В ходе операции хирург с помощью устройства вводит в закупоренную вену иглу диаметром 0,03 миллиметра. При этом робот стабилизирует микродвижения врача, а после введения удерживает иглу более 10 минут до полного завершения инъекции.

Отмечается, что разработка нового робота-хирурга продолжалась в течение семи лет.

Видео: 

Robot for Eye Surgery/Первая в мире операция на глазах с роботизированным устройством

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