В Бельгии впервые в мире робот провел успешную операцию на глазах

В Бельгиии впервые провели успешную операцию по лечению окклюзии вены сетчатки с помощью перспективного роботизированного устройства, сообщается на сайте Университетских больниц Лювена kuleuven.be.

"Операция прошла успешно и впервые в мире. Это показывает, что это технически возможно безопасно растворить тромб из вены сетчатки глаза с роботизированной поддержкой, - сказано в сообщении.

В ходе операции хирург с помощью устройства вводит в закупоренную вену иглу диаметром 0,03 миллиметра. При этом робот стабилизирует микродвижения врача, а после введения удерживает иглу более 10 минут до полного завершения инъекции.

Отмечается, что разработка нового робота-хирурга продолжалась в течение семи лет.