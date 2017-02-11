В Британии школьников научат кибербезопасности

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11 февраля 2017 г. 19:10
Источник: Украинские новости
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В Британии для школьников введут уроки кибербезопасности. С помощью этого курса власти хотят найти потенциальных экспертов, способных защищать государство от хакерских атак. Об этом сообщает "Русская служба Би-би-си".

Как заявило правительство, таким образом Британия закладывает фундамент для работы над проблемами кибербезопасности в будущем.

На начальном этапе в программе будет участвовать примерно шесть тысяч школьников от 14 лет. Им предложат посещать занятия, которые займут примерно четыре часа в неделю. Начало обучения запланировано на сентябрь 2017 года.

Этот проект рассчитан на пять лет. Потратить на него планируют около 25 млн долларов.

Самым перспективным студентам хотят выделить в будущем университетские гранты и обеспечить их работой в данной области.

Британское правительство отмечает, что существует угроза взлома интернет-систем преступниками или иностранными государствами, и эта проблема стоит на одном ряду с терроризмом, шпионажем и оружием массового поражения по важности.

Комитет Палаты общин на прошлой неделе заявил, что низкий уровень подготовки специалистов в области кибербезопасности может стать причиной серьезных проблем государственной защиты.

В настоящий момент в Британии в области кибербезопасности занято около 58 тысяч специалистов.

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