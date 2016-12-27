В Британии создали устройство для передачи поцелуев через смартфон

Аспирантка Лондонского городского университета Эмма Янн Чжан представила свою новейшую разработку под названием Kissenger. Это периферийное устройство для смартфона, которое позволяет передавать поцелуи на расстоянии посредством видеочата. Об этом сообщает Gizmodo.

Внешне Kissenger походит на необычный громоздкий чехол для смартфона. В его нижней части размещены овальные силиконовые "губы". Принцип работы устройства следующий: специальные подвижные датчики запоминают и передают на другое устройство движения губ пользователя. Получатель, установив фирменное приложение и надев чехол на свой смартфон, получит точно такой поцелуй, который отправил ему адресат.

Автор устройства считает, что такие механические поцелуи помогут людям адаптироваться к интимной близости с роботами. Помимо передачи поцелуев Kissenger также собирает информацию о владельцах: пульс, кровяное давление, реакцию на поцелуи и удовлетворенность их точностью.

Эмма Янн Чжан и дальше планирует работать над совершенствованием Kissenger. В частности, в ее задачи входит сделать так, чтобы "искусственные" поцелуи было невозможно отличить от настоящих.