 

В Disney придумали комнату-зарядное устройство

07 марта 2017 г. 12:12
Источник: Украинские новости
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Компания Disney представила расчёт комнаты, в которой мобильные устройства будут заряжаться без проводов.

Об этом сообщает "Популярная механика".

Беспроводные зарядные устройства существуют уже довольно давно, но они далеко не совершенны — чтобы зарядить, к примеру, смартфон, нужно, чтобы прибор касался или находился на очень маленьком расстоянии от зарядного устройства. Все они представляют собой катушку, по которой пропускается переменный ток. Ток создаёт магнитное поле, которое, в свою очередь, создаёт электрический ток под корпусом заряжаемого устройства.

Инженеры Disney решили, что любое помещение может выступать в качестве гигантского беспроводного зарядного устройства — достаточно установить в центре медный столб, а стены, пол и потолок выложить алюминием. Генератор, находящийся за пределами комнаты, подаёт переменный ток на медный столб. Магнитное поле, порождаемое током, проходящим через алюминиевую обшивку комнаты и медный столб, заполняет комнату и может создавать электрический ток в мобильных устройствах, находящихся практически в любом месте в этом помещении.

Чтобы проверить свои расчёты на практике, инженеры построили опытную комнату 5 х 5 м, установили в её центре медный столб с накопителями, а за дверью — генератор и усилитель. Магнитного поля в комнате оказалось достаточно для одновременной зарядки десяти устройств — мобильного телефона, нескольких ламп, игрушечного автомобиля и вентилятора.

Однако есть один нюанс. Человек может без вреда для здоровья находиться в зарядной комнате сколько угодно — но подходить к медному столбу, генерирующему магнитное, ближе, чем на 46 сантиметров, опасно. А значит, вокруг таких столбов нужно будет строить заграждения.

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