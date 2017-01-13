В ЕС хотят урегулировать правовой статус роботов

Депутаты Европарламента планируют рассмотреть документ, регулирующий взаимодействие людей с роботами и искусственным интеллектом, сообщает BBC. В документе отмечается, что мир находится на пороге "новой индустриальной" революции роботов. Евродепутаты должны будут решить предоставлять ли роботам правовой статус "электронных лиц". Согласно документу, разработчики роботов должны будут предусматривать механизм, который позволил бы отключать все функции роботов в случае необходимости.

В то же время, пользователям должна быть гарантирована возможность использовать роботов "без риска и страха физического или психологического вреда". Кроме того, в докладе признается, что существует вероятность, что через несколько десятилетий искусственный интеллект может превзойти человеческий интеллектуальный потенциал. Документ также предполагает правила для разработчиков роботов, которые основываются на аналогичных правилах, разработанных писателем-фантастом Айзеком Азимовым. Согласно ним, робот не может причинять вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Кроме того, робот должен выполнять все приказы людей, кроме тех, которые противоречат пункту о непричинении вреда людям. Также роботы должны защищать собственное существование, если это не противоречит двум первым пунктам.

Кроме того, правила предполагают, что все роботизированные исследования будут проводиться в интересах людей, не нарушая фундаментальных прав. Документ также предполагает создание европейского агентства по робототехнике и искусственному интеллекту, которое будет обеспечивать техническую, этическую и нормативную экспертизу. Если евродепутаты поддержат документ, он будет направлен правительствам стран-членов Евросоюза для дальнейшего обсуждения и внесения правок.