В харьковском экопарке свинка "удочерила" ягненка

13 мая 2017 г. 12:54
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На официальной странице экопарка в социальных сетях пишут, что у них появились необычные мама и детеныш. Свинка Агата удочерила месячного ягненка Риску. Ночью малышка забралась в соседний вольер, где живет свинка и поселилась там.

«Утром их застали спящими в обнимку. Агата, которая уже успела стать звездой театральных подмостков в Театре детей и животных, прониклась любовью к мальцу и ушла в материнство с головой. В в поведении Агаты стали заметны изменения: стоит свинке услышать беспокойный крик барашка, как тут же она убегает со сцены и мчится на помощь ребёнку. Новоявленная мама крайне ревностно относиться к Риске, поэтому гладить малыша позволяется только ей одной, остальным же грозят несильные, но весьма неприятные укусы, " - рассказывают в экопарке.

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