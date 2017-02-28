В Харьковской филармонии пройдет "нетолькомузыкальный фестиваль"

Как сообщали в пресс-службе филармонии, фестиваль был задуман как мероприятие, представляющие самые невероятные сочетания стилей.

Основная идея "Impreza"– объединить разные категории слушателей, которые, будучи нацеленным на один репертуар, иногда даже не подозревают о новых впечатлениях и даже открытиях, которые их ждут на концертах фестиваля.

Как рассказывает организатор фестиваля Юлия Николаевская: "В горячих спорах родился и формат концертов – два отделения представляют собой абсолютные контрасты. Но разве не через противоположное мы зачастую познаем Единое? В этом одна из задач фестиваля – привлечь внимание к современной, академической, электронной музыке и «запараллелить» ее с тем, что знакомо и любимо. Потому что, как сказал еще Овидий, "все изменяется, ничто не исчезает".

С подробной программой мероприятия можно ознакомиться здесь.