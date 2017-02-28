 

В Харьковской филармонии пройдет "нетолькомузыкальный фестиваль"

28 февраля 2017 г. 18:08

Как сообщали в пресс-службе филармонии, фестиваль был задуман как мероприятие, представляющие самые невероятные сочетания стилей.

Основная идея "Impreza"– объединить разные категории слушателей, которые, будучи нацеленным на один репертуар, иногда даже не подозревают о новых впечатлениях и даже открытиях, которые их ждут на концертах фестиваля.

Как рассказывает организатор фестиваля Юлия Николаевская: "В горячих спорах родился и формат концертов – два отделения представляют собой абсолютные контрасты. Но разве не через противоположное мы зачастую познаем Единое? В этом одна из задач фестиваля – привлечь внимание к современной, академической, электронной  музыке и «запараллелить» ее с тем, что знакомо и любимо. Потому что, как сказал еще Овидий, "все изменяется, ничто не исчезает".

С подробной программой мероприятия можно ознакомиться здесь.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.