В IKEA пообещали сдавать в полицию подростков, ночующих в их магазинах

Представители компании IKEA обратились с просьбой к подросткам, ночующим в магазинах их сети. Таковых пообещали вычислять и передавать в полицию, даже не смотря на юный возраст. Об этом сообщает BuzzFeed.

"Мы понимаем, что люди заинтересованы в IKEA и хотят весело провести время, но безопасность покупателей и сотрудников - наша первоочередная задача. Поэтому мы не разрешаем ночевать в наших магазинах", - заявил пресс-секретарь британского отделения IKEA.

В августе 2016 года популярные бельгийские блогеры Bakuna Fatata опубликовали видео с ночевки в IKEA. Подростки несколько часов прятались в шкафу, чтобы оказаться в закрытом магазине. Флориан и Брэм не делали ничего особенного, а только прыгали на кроватях, дурачились и спали.