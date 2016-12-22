 

В IKEA пообещали сдавать в полицию подростков, ночующих в их магазинах

22 декабря 2016 г. 16:20
Источник: Украинские новости
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Представители компании IKEA обратились с просьбой к подросткам, ночующим в магазинах их сети. Таковых пообещали вычислять и передавать в полицию, даже не смотря на юный возраст. Об этом сообщает BuzzFeed.

"Мы понимаем, что люди заинтересованы в IKEA и хотят весело провести время, но безопасность покупателей и сотрудников - наша первоочередная задача. Поэтому мы не разрешаем ночевать в наших магазинах", - заявил пресс-секретарь британского отделения IKEA.

В августе 2016 года популярные бельгийские блогеры Bakuna Fatata опубликовали видео с ночевки в IKEA. Подростки несколько часов прятались в шкафу, чтобы оказаться в закрытом магазине. Флориан и Брэм не делали ничего особенного, а только прыгали на кроватях, дурачились и спали.

Видео: 

TWO IDIOTS AT NIGHT IN IKEA

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