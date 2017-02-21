В Испании обнаружен город времен Римской империи

Испанские археологи обнаружили древний город времен Римской империи под землей в муниципалитете Дриебес, сообщает агентство EFE. Город был обнаружен с помощью радара.

При этом, он сохранился в отличном состоянии: в нем удалось обнаружить улицы, храмы, бани и дома. О том, что под землей может находиться город, было известно давно, но свидетельств его существования до данного момента не было. "Всегда говорили: здесь что-то есть, но мы не думали, что такое", — заявил мэр Дриебеса Педро Ринкон. Предполагается, что город существовал в период между IV веками до н.э. и II веком н.э.