 

В Калифорнии упала знаменитая секвойя с тоннелем в стволе

11 января 2017 г. 8:09
Источник: Корреспондент.net
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В Калифорнии упало одно из самых известных в США деревьев – Pioneer Cabin Tree. Гигантская секвойя прославилась туннелем в стволе, который был достаточно широк, чтобы через него проехал автомобиль.

Дерево было повалено бурей, оказавшейся сильнейшей за последние десять лет. Возраст секвойи, также известной как Дерево-туннель, как считается, превышал тысячу лет.
В минувшие выходные в Калифорнии и Неваде выпало аномальное количество осадков, что привело к подтоплениям и падению деревьев.

Туннель был проделан в основании гигантской секвойи в 1980 году, чтобы привлечь туристов в парк больших деревьев Калаверас. Буря оказалась слишком сильной для нее, говорится в сообщении администрации парка в Facebook.

Под сообщением с фотографией рухнувшего дерева, которую сделал волонтер Джим Олдей, появилось около 2 тысяч комментариев. Его жена Джоан Олдей рассказала, что секвойя была уже в плохом состоянии. Листья росли только на верхних ветках, и дерево было очень хрупким.

Гигантские секвойи растут в Калифорнии на склонах горного хребта Сьерра-Невада и достигают в высоту свыше 70 метров.

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