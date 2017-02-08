В Китае найдены кости крокодилов возрастом почти три тысячи лет

Китайские археологи обнаружили в провинции Шэньси кости крокодилов, возраст которых составляет 2,7 тысячи лет, сообщает China Daily.

Как сообщает издание, кости крокодилов относятся к эпохе Западная Чжоу, их обнаружение стало неожиданностью для ученых. Как подчеркивают исследователи, кости стали первой находкой подобного рода, обнаруженной на территории провинции Шэньси, ранее кости крокодилов были найдены на юге страны.

По мнению ученых, ранее здесь могло находиться обширное озеро, в котором жили рептилии. Также во время раскопок археологи нашли 10 древних могил, несколько засыпанных колодцев, руины здания, две гончарные печи и более 100 подземных полостей со множеством изделий из бронзы, камня, кости и керамики.