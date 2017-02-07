 

В Лондоне открыли отель для борьбы с зимней депрессией

07 февраля 2017 г. 15:48
Источник: Зеркало недели
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Онлайн-площадка аренды жилья Airbnb совместно с институтом Pantone открыли в Лондоне мини-отель для борьбы с зимней депрессией, сообщает Bored Panda.

Интерьер выполнен в цветовой гамме Greenery (свежая зелень), признанной институтом Pantone главным цветом нынешнего года. Помещения также украшены множеством вазонов с различными растениями. В одной из комнат обустроен настоящий лес с папоротником, соснами, кустарниками и лиственными деревьями.

По замыслу авторов проекта, пребывание в "зеленом" отеле рекомендовано тем, кто на исходе зимы упал духом и никак не может выйти из депрессии.

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