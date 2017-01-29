В Лондоне установят памятник принцессе Диане

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29 января 2017 г. 16:40
Источник: Корреспондент
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Британские принцы Уильям и Гарри решили почтить свою погибшую 20 лет назад мать, заказав ее статую в полный рост. Скульптуру предполагается поставить на открытой для посещения территории Кенсингтонского дворца, где принцесса Уэльская провела немало времени.

Сейчас архитектурный комплекс стал официальной резиденцией герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кейт. "Пришло время признать ее позитивное влияние. Наша мать затронули столько душ... Мы надеемся, что статуя поможет всем посетителям Кенсингтонского дворца задуматься о ее жизни и наследии", – говорится в заявлении сыновей Дианы.

На данный момент скульптор еще не выбран, однако представитель королевской семьи заверил общественность, что работа над статуей начнется в ближайшее время. Резчика выберет комитет из шести человек, одна из которых – сестра покойной Сара Маккоркуодейл.

Известно также, что королева Елизавета II поддерживает желание своих внуков почтить память Дианы.
Диана Спенсер вышла замуж за наследника британского престола принца Чарльза в 1981 году, однако их брак отличался крайней нестабильностью, и в 1996 году супруги окончательно разошлись.
Диана погибла в возрасте 36 лет, когда ехала вместе со своим другом Доди аль-Файедом из парижского отеля Ritz. Автомобиль, в котором находилась пара, на огромной скорости врезался в опору моста.

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