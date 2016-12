В Мексике проснулся вулкан

На западе Мексики проснулся вулкан Колима или так называемый "Огненный Вулкан".

Об этом сообщает Volcano Discovery со ссылкой на консультативный центр по вулканическому пеплу в Вашингтоне.

Вулкан еще активный. Первые извержения вулкана произошли в пятницу вечером и в субботу утром.

Вулкан расположен в западной части Мексики, между штатами Колима и Халиско, и является одним из самых активных в стране. Последнее сильное извержение вулкана было зафиксировано 12 сентября 2015 года.

Santa's journey to Mexico just got a little smoky. The Colima Volcano in western Mexico has erupted twice in the past two days. pic.twitter.com/XhymnKY4n3

— RTÉ News (@rtenews) 24 декабря 2016 г.