В Мексике проснулся вулкан

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26 декабря 2016 г. 17:03
Источник: Укринформ
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На западе Мексики проснулся вулкан Колима или так называемый "Огненный Вулкан".

Об этом сообщает Volcano Discovery со ссылкой на консультативный центр по вулканическому пеплу в Вашингтоне.

Вулкан еще активный. Первые извержения вулкана произошли в пятницу вечером и в субботу утром.

Вулкан расположен в западной части Мексики, между штатами Колима и Халиско, и является одним из самых активных в стране. Последнее сильное извержение вулкана было зафиксировано 12 сентября 2015 года.

 

 

 

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