В Новосибирске пришлось отменить викторину по книгам о Гарри Поттере из-за рецептов зелий

В Новосибирске Централизованная библиотечная система вынуждена была отменить викторину по книгам о Гарри Поттере из-за жалобы на рецепты зелий, передает Сиб.фм.

По словам директора библиотеки Ирины Зыряновой, читательницу смутило одно из заданий викторины: "Читательница обеспокоилась, что будет, если дети сварят это зелье. Ей ответили, что здесь нет задания сварить зелье и выпить его либо кому-то скормить. Это задание на воображение, потому что крыльев фей и мандрагор в природе не существует".

Издание отмечает, что викторину библиотека имени Лихачёва проводила два года подряд, поскольку она пользовалась популярностью как у детей, так и у взрослых. Победителям викторины вручали дипломы.