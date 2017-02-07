 

В Новосибирске пришлось отменить викторину по книгам о Гарри Поттере из-за рецептов зелий

07 февраля 2017 г. 17:44
Источник: УНИАН
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В Новосибирске Централизованная библиотечная система вынуждена была отменить викторину по книгам о Гарри Поттере из-за жалобы на рецепты зелий, передает Сиб.фм. 

По словам директора библиотеки Ирины Зыряновой, читательницу смутило одно из заданий викторины: "Читательница обеспокоилась, что будет, если дети сварят это зелье. Ей ответили, что здесь нет задания сварить зелье и выпить его либо кому-то скормить. Это задание на воображение, потому что крыльев фей и мандрагор в природе не существует".

Издание отмечает, что викторину библиотека имени Лихачёва проводила два года подряд, поскольку она пользовалась популярностью как у детей, так и у взрослых. Победителям викторины вручали дипломы.

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