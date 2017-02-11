 

В Польше появилась банкнота в 500 злотых

11 февраля 2017 г. 12:10
Источник: Украинские новости
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Сегодня, 10 февраля, в Польше в оборот вошла новая банкнота номиналом 500 злотых. Об этом сообщает "Польское Радио".

На банкноте изображен польский король Ян III Собеский.

По словам Барбары Ярошек из Национального банка Польши, новая купюра на 4% больше, чем банкнота номиналом 200 злотых, однако, выглядит почти так же как другие крупные польские купюры.

Отметим, что по словам экс-председателя Национального банка Польши Марека Бельки, введение банкноты высокого номинала необходимо для снижения расходов на содержание стратегического запаса банка. Благодаря выпуску купюр высшего номинала банк сможет экономить около 10 млн евро ежегодно.

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