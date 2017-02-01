В сети показали капсулы вакуумного гиперскоростного поезда

В конце января 2017 года 27 команд продемонстрировали свои проекты в рамках разработки гиперскоростного ваккумного поезда Hyperloop, двигая капсулы-"вагоны" по трубе, длина которой составила 1,6 км, в рамках соответствующего конкурса, сообщается на сайте Spacex.com.

"Целью конкурса является, ускорение разработки функционального прототипа Hyperloop и стимулироваие студенческих инноваций", - отмечено в сообщении.

Второй этап конкурса пройдет летом 2017 года на испытательном треке Hyperloop SpaceX. "Он будет сосредоточен на единственном критерии: максимальная скорость", - уточняют инициаторы.

Илон Маск представил проект поезда Hyperloop в 2013 году. Предполагалось, что грузопассажирские капсулы перемещаться по трубам с низким давлением. Скорость данного поезда должна достичь 1,2 тыс. километров в час.