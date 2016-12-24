В Швеции выяснили, где будет удобнее жить Санта-Клаусу

Ученые Лундского университета в Швеции изучили спутниковые снимки земного шара и пришли к выводу, что в этом году Санта-Клаусу оптимально было бы жить в городе Йокмокк на севере Швеции, а не в финском Рованиеми. Об этом сообщается в пресс-релизе ученых.

Именно оттуда сказочному волшебнику было бы наиболее удобно рассылать подарки всему человечеству.

В Швеции существуют достоверные статистические данные о том, как и когда люди перемещаются по стране. Поэтому исследователи сперва смогли сравнили внутреннюю миграцию на ночных огоньках страны, а потом проверили, можно ли сделать такие же выводы, используя только спутниковые снимки.

Исследование показало, что зафиксированные на спутниковых снимках ночные огни достаточно точно отражают модели миграции и могут быть применены в мировом масштабе.

Традиционные методы изучения миграции основываются на статистиках, связанных с пересечением межгосударственных и региональных границ. Поэтому вычислить точное расстояние, на которое переезжают люди, достаточно сложно, говорится в исследовании.

По словам ученых, когда в исследовании снимаются все связанные с границами ограничения, формируются естественные концентрации людей, которые упрощают изучение мирового населения.