В Сингапуре сфотографировали "огненную радугу"

Жители Сингапура могли в течение 15 минут наблюдать необычную радугу, сообщает Би-би-си.

Скорее всего наблюдался феномен, который называется "огненная радуга". Явление проявляется при определенных условиях: когда солнце выше 58 градусов над горизонтом, в небе - перистые облака, а кристаллы льда в облаках располагаются горизонтально.

Лучи солнечного света проходят сквозь кристаллы льда и, преломляясь, образуют радужное, спектральное разделение цветов.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые нашли 12 типов радуг.