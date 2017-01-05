 

В США создали флешку рекордного объема

05 января 2017 г. 15:28
Источник: Зеркало недели
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Компания Kingston выпустила флеш-накопитель DataTraveler Ultimate GT, который, по утверждению производителя, является "флешкой самого большого объема".

Как сообщает The Verge, объем флешки составляет один или два терабайта. Поставляется флешка не в обычном пластиковом корпусе, а в кейсе из сплава цинка повышенной прочности. Стоит отметить, что новая флешка выпускается с разъемом USB 3.1, а не USB Type-C, поэтому может быть несовместимой с некоторыми последними моделями ноутбуков. В таком случае придется использовать специальный переходник.
 

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