В США создали флешку рекордного объема

Компания Kingston выпустила флеш-накопитель DataTraveler Ultimate GT, который, по утверждению производителя, является "флешкой самого большого объема".

Как сообщает The Verge, объем флешки составляет один или два терабайта. Поставляется флешка не в обычном пластиковом корпусе, а в кейсе из сплава цинка повышенной прочности. Стоит отметить, что новая флешка выпускается с разъемом USB 3.1, а не USB Type-C, поэтому может быть несовместимой с некоторыми последними моделями ноутбуков. В таком случае придется использовать специальный переходник.

