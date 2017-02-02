 

В США загорелся iPhone 6 Plus

02 февраля 2017 г. 17:43
Источник: Зеркало недели
109 просмотров

Жительница штата Флорида заявила о том, что ее iPhone 6 Plus загорелся во время зарядки ночью на тумбочке, сообщает GSMarena. 

Смартфон загорелся в спальне семейной пары, пока они спали. При этом, загорелся  iPhone 6 Plus, который был куплен 2,5 года назад.

Как подчеркивает издание, в последнее время смартфон очень быстро терял заряд батареи.

"Мое лицо было так близко к смартфону, когда он внезапно загорелся, что это разбудило меня. К счастью, я чутко сплю. Буквально, со стороны телефона шло пламя", — рассказала журналистам пострадавшая.

Представители Apple заявили о том, что им известно об инциденте и они пообещали пострадавшей компенсацию. Еще один пользователь iPhone 6 Plus заявил о том, что его смартфон не зарядился, хотя простоял на зарядке всю ночь, а утром он обнаружил, что аккумулятор вздулся, хотя это и не привело к возгоранию.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.