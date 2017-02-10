В Украине начал вещать корейский телеканал

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10 февраля 2017 г. 8:12
Источник: РБК-Украина
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Корейский телеканал KBS World начал вещать на территории Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте "Медиа группа Украина".

Канал запущен в пакете сервиса OLL.TV, входящего в состав медиагруппы. В медиагруппе рассматривают партнерство с представителями южнокорейской медиаиндустрии как стратегическое.

Так, ранее в эфире телеканала "Украина" транслировались сериалы, являющиеся адаптациями корейских форматов. KBS World является круглосуточным телеканалом телерадиовещательной корпорации KBS и ориентирован на международную аудиторию. Большинство программ транслируются на корейском языке с английскими субтитрами.

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