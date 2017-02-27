В Viber появится кнопка электронной коммерции

В мессенджере Viber появится кнопка в форме корзины для шопинга, нажав которую пользователи получат список рекомендуемых для покупки товаров, сообщает Pay Space Magazine.

Новая функция появится в марте и будет сначала доступна для пользователей США, а позднее появится и в других странах. Пользователям будут предлагать товары из разных категорий — от электроники и товаров для дома до одежды и обуви.

Ожидается, что поначалу пользователи не смогут приобретать товары прямо в Viber их будут перенаправлять на соответствующие веб-сайты брендов. Позднее пользователи получать возможность приобретать товары непосредственно через мессенджер.