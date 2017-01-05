 

В Японии группа дельфинов сбежала из аквариума

05 января 2017 г. 15:52
Источник: Украинские новости
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В японском городке Тайдзи из аквариума сбежала группа дельфинов. Об этом пишет "украинская служба Би-Би-Си".

Сотрудники центра Dolphin Base обнаружили, что сетки, которые отделяют бассейн для дельфинов от океана, были порезаны. Это помогло четырем животным покинуть центр. Впоследствии трое дельфинов сами вернулись. Еще один остается на свободе, но плавает неподалеку.

Стоит отметить, что этот город также известен скандальной ежегодной охотой на этих животных.

Ежегодная охота на дельфинов и китов в Тайдзи, которое длится с сентября по март, часто вызывает международную критику.

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