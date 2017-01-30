 

В Японии в следующем году начнут производство гибких дисплеев

30 января 2017 г. 8:17
Источник: Корреспондент
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Японская компания Japan Display анонсировала производство смартфонов с гибким дисплеем, сообщает официальный сайт компании.

Серийное производство смартфонов с дисплеем, который получил название Full Active Flex, планируют начать уже в 2018 году.

Гибкость дисплею обеспечивает наличие особенной пластиковой подложки. По мнению производителей, способность дисплея принимать разнообразные округлые формы расширит представления о дизайне смартфона.

Japan Display сообщает только об одном варианте экрана: матрица IPS-NEO, диагональ 5,5 дюймов, разрешение 1080 на 1920 точек, частота от 15 до 60 Герц.

Производители не собираются останавливаться на смартфоне и планируют внедрять свою технологию в ноутбуки и другие продукты. 

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