В Японии в следующем году начнут производство гибких дисплеев

Японская компания Japan Display анонсировала производство смартфонов с гибким дисплеем, сообщает официальный сайт компании.

Серийное производство смартфонов с дисплеем, который получил название Full Active Flex, планируют начать уже в 2018 году.

Гибкость дисплею обеспечивает наличие особенной пластиковой подложки. По мнению производителей, способность дисплея принимать разнообразные округлые формы расширит представления о дизайне смартфона.

Japan Display сообщает только об одном варианте экрана: матрица IPS-NEO, диагональ 5,5 дюймов, разрешение 1080 на 1920 точек, частота от 15 до 60 Герц.

Производители не собираются останавливаться на смартфоне и планируют внедрять свою технологию в ноутбуки и другие продукты.