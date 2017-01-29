 

В японских аэропортах устанавливают роботов-помощников

29 января 2017 г. 16:05
Источник: Укринформ
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Компания Panasonic начала устанавливать роботов Hospi в аэропортах Японии, где они будут давать подсказки и обслуживать людей в ресторанах.

Об этом сообщает 4PDA.

"Panasonic уже разместила первых роботов в аэропорту Нарита, куда обычно прилетают туристы во время визита в Токио", - отмечается в публикации.

Роботы Hospi не являются чем-то новым: ранее они уже использовались в больницах, где приносили докторам нужные документы и инструменты. Тогда Panasonic установила их в четырёх медицинских заведениях по всей стране и оснащала роботов высокочувствительными сенсорами, а также технологиями, которые предотвращают их столкновения. Останутся ли роботы Hospi навсегда в аэропортах - пока неизвестно.

Видео: 

Demonstration Experiments of HOSPI(R), the Autonomous Delivery Robot, at an Airport and Hotel

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