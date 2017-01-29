В японских аэропортах устанавливают роботов-помощников

Компания Panasonic начала устанавливать роботов Hospi в аэропортах Японии, где они будут давать подсказки и обслуживать людей в ресторанах.

Об этом сообщает 4PDA.

"Panasonic уже разместила первых роботов в аэропорту Нарита, куда обычно прилетают туристы во время визита в Токио", - отмечается в публикации.

Роботы Hospi не являются чем-то новым: ранее они уже использовались в больницах, где приносили докторам нужные документы и инструменты. Тогда Panasonic установила их в четырёх медицинских заведениях по всей стране и оснащала роботов высокочувствительными сенсорами, а также технологиями, которые предотвращают их столкновения. Останутся ли роботы Hospi навсегда в аэропортах - пока неизвестно.