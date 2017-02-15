 

Власти Нью-Йорка созывают экстренное заседание из-за нашествия крыс: город буквально оккупирован грызунами

15 февраля 2017 г. 16:33
Источник: УНИАН
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Об этом сообщает NBC. По данным местных властей, заболевание было диагностировано еще у двух жителей Бронкса, которые на данный момент оправились от болезни.

 "Болезнь может быть серьезной, но она излечима легкодоступными антибиотиками", - сообщил департамент здравоохранения.

Сотрудники департамента предпринимают меры необходимые для борьбы с грызунами. Врачи советуют жителям Бронкса избегать мест скопления крыс и тщательно мыть руки. Однако, по словам местных жителей, это невозможно: повсюду "полно крыс, не только в зданиях, поезда наполнены ими".

Отмечается, что степень обеспокоенности столь велика, что Красный крест предоставил временное жилье для восьми семей в районе.

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