Возвращение к творчеству после нескольких лет за решеткой. В Харькове дал концерт аккордеонист Игорь Завадский

Игорь Завадский заканчивает репетицию буквально за несколько минут до начала своего выступления в Харькове. Тщательно отрабатывает каждое произведение и признается - немного волнуется. Это его 11-й концерт после выхода из-за решетки в прошлом году. 5 лет назад известного музыканта обвинили в растлении малолетних и приговорили к 13 годам лишения свободы. Однако на его сторону встали не только поклонники, но и правозащитники, которые были уверены - дело сфабриковано. В июне 2016-го Завадский и его адвокаты выиграли апелляцию в суде, после чего аккордеониста выпустили на свободу. Годы без игры, рассказывает музыкант, давались ему тяжело, когда впервые после долгого перерыва взял в руки инструмент, переживал сможет ли играть так же хорошо, как раньше.

Игорь Завадский, аккордеонист:

Все вернулось за полгода, можно сказать, практически вообще без изменений, как и было, но открылись какие-то новые фибры души. Новые ньюансы в исполнении появились. Я считаю, что я вышел на качественно новый уровень исполнительства по сравнению каким я был до отпуска. То есть мне все на пользу пошло. Я играю сейчас лучше, чем играл и это усиливается с каждым новым концертом.

Именно "первую столицу" Завадский называет знаковым городом, здесь он получил огромную поддержку от Харьковской правозащитной группы, благодаря чему был освобожден из-за решетки и теперь может снова заниматься творчеством.

Игорь Завадский, аккордеонист:

Этого всего бы не было, если бы не такая знаковая личность как Евгений Ефимович Захаров, который дал мне возможность нового витка в моей творческой биографии и протянул руку помощи в самый тяжелый момент, как настоящий друг поступил.

В последний раз Завадский выступал в Харьковской филармонии в 2011, на Рождество. Спустя 6 лет на его концерт проданы все билеты, зрители говорят с нетерпением ждали момента, когда смогут снова услышать виртуоза.

Юлия и Егор, зрители:

Здесь пришли в Харькове, слушаем очень давно, очень нравится, шикарная игра. Ну у меня "Чардаш Монти" любимое произведение, а вот у Юли "Adagio", во второй части будет, послушаем всё вместе.

Аккордеониста встречают апплодисментами. В программе и шедевры мировых классиков, и хиты 20-го века, а еще музыка из кинофильмов. В Харькове Игорь Завдаский впервые в своей карьере выступает не только вместе с симфоническим оркестром, но и с органом. С концертами под символическим названием "Возвращение" Игорь Завадский планирует посетить еще несколько городов Украины. В следующем году хочет сыграть на сценах США и Канады и уверен, пик его мастерства еще впереди.