 

Япония изготовит олимпийские медали из старых сотовых телефонов

17 февраля 2017 г. 10:40
Источник: Интерфакс-Украина
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Власти Японии с апреля начнут принимать от населения старые сотовые телефоны, чтобы извлечь из них золото, серебро и бронзу и изготовить медали к Олимпиаде 2020 года в Токио, пишет издание TechCrunch.

Специальные ящики, куда можно будет положить ненужный телефон, будут установлены Олимпийским комитетом Японии в офисах и салонах связи по всей стране.

Организаторы акции надеются собрать около 8 тонн металлов из устаревших аппаратов. Из них для Олимпиады и Паралимпиады будет изготовлено 5 тыс. медалей разного достоинства.

По последней оценке, расходы на подготовку Олимпиады составят $16,8 млрд.

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