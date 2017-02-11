 

Зажигательный Тимберлейк и легендарный Стинг. Стало известно, кто выступит на церемонии "Оскар"

11 февраля 2017 г. 14:10
Источник: ТСН
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На престижной церемонии вручения кинопремии "Оскар" со сцены будут звучать песни, которые стали претендентами на номинацию "Лучшая песня к фильму".

Так, на "Оскаре" выступят американские исполнители Джастин Тимберлейк и Джон Ледженд, британский музыкант Стинг, а также американский композитор Лин-Мануэль Миранда. Об этом сообщает The Rolling Stone.

В частности, Тимберлейк, который впервые таким образом стал номинантом премии "Оскар", исполнит саундтрек "Сan't Stop the Feeling!" из фильма "Тролли". 2016 году этот сингл был самым продаваемым в США.

Стинг будет исполнять "The Empty Chair". Эту песню он создал в соавторстве для документального фильма "Джим: История Джеймса Фоули". Стинг в третий раз за свою карьеру претендует на "Оскар", однако до сих пор заповедную статуэтку он еще не получал.

Джон Ледженд выполнит обе номинированные на "Оскар" песни — "Audition" и "City of Stars", которые звучали в мюзикле "Ла-Ла Лэнд". Между прочим, в этом фильме Ледженд также сыграл.

В свою очередь, Лин-Мануэль Миранда получил номинацию за авторство "How Far I'll Go" для анимационного фильма "Моана".

Как известно, 89-я церемония вручения "Оскара" состоится 26 февраля в театре Dolby, что в Лос-Анджелесе. Церемонию будут транслировать на 225 стран.

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