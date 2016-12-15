"Зеленые" любители насекомых и добычи покрупнее. В Харькове открылась выставка хищных растений

Цветок с рядом огромных зубчиков, который захлопывается при малейшем касании. Это растение - настоящий хищник, называется оно "венерина мухоловка", питается разными видами насекомых - любая муха, кузнечик или жук, попав в зеленую пасть, выбраться уже не сможет.

Механизм сразу же срабатывает моментально, кладем тараканчика нашего. Опа! В течение секунды рот закрылся. В течение 4-5 дней будет процесс пищеварения идти.

А вот этот зеленый хищник - мясоед. Если "венерина мухоловка" растет в Северной Америке, то нипентус можно встретить в Западной Азии. Он питается уже не "мелкими букашками", а добычей покрупнее - приятным запахом заманивает в свою "ловушку" улиток, ящериц и даже небольших грызунов.

Александр Дорохин, администратор выставки хищных растений и обитателей джунглей:

Продолжаемость срока жизни этого растения составляет около 15-20 лет, в завивисимости как будут питаться и кормиться, им можно раз в полгода - раз в год.

В мире существует более 600 видов растений-хищников, рассказывают специалисты. Появились они из-за того, что росли в местах, где земли не богаты минералами и витаминами -поэтому начали добывать их не из почвы, а "хищным методом". В дикой природе их "пища" сама слетается и сползается на приманку. На выставке, которая открылась в Харькове растения кормят вручную. Это, отмечает администратор Александр Дорохин, можно делать и в домашних условиях. Но подчеркивают, растение достаточно привередливое и требует тщательного ухода. Зеленым хищникам нужно много света круглосуточно и теплое помещение, а также очень много влаги.

Александр Дорохин, администратор выставки хищных растений и обитателей джунглей:

В лотке должна всегда быть налита водичка, не простая. Простой водой залить из-под крана либо пропшикать растение - растение погибнет, ростки сразу начнут гнить, погибнет растение. Поскольку эти растения приехали из Америки, там экология чистая, абсолютно чистейшая.

В Харькове посмотреть на хищные растениия привезенные из тропиков, а также полюбоваться экзотическими животными можно до 17 января.