Знаменитые актеры в Харькове покажут веселый спектакль о дружбе

Музыкальный спектакль "Ежик в тумане" о настоящей дружбе по мотивам произведений писателя Сергея Козлова в Харькове покажут 10 апреля на сцене ХНАТОБа. В главных ролях - легендарные латвийские актеры театра и кино Арнис Лицитис, Иварс Калныньш , а также Мартиньш Вилсонс - он является и режиссером спектакля. "Ежик в тумане" в их исполнении - мудрая сказка для взрослых, со смешными диалогами, песнями и размышлениями о вечных ценностях.

"Философия в том, что мы два взрослых мужика, мы не играем ни ёжика, ни медведя. Мы - это мы, рассуждаем о дружбе, о любви, об одиночестве, о верности," - описывает постановку Арнис Лицитис.

Во время гастролей по Украине, актеры покажут спектакль в 5 городах Украины.