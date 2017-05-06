Два нокдауна и отказ продолжать бой

Бывший чемпион мира по боксу в легком весе кубинец Юриоркис Гамбоа, сбежавший в США, потерпел тяжелое поражение.

В Лас-Вегасе Гамбоа дрался против посредственного мексиканца Робинсона Кастелланоса.

В третьем и четвертом раундах Гамбоа побывал в довольно тяжелых нокдаунах, а после 7-го раунда отказался продолжть поединок и признал себя проигравшим.

Это второе поражение в профессиональной карьере Гамбоа при 26-ти победах.

После боя Гамбоя сказал, что "чувствовал себя так, словно был предельно одурманенный".