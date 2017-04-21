АМКУ требует арестовать имущество Газпрома в Украине

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предпринял все необходимые меры по принудительному взысканию с Газпрома штрафа и пени. Об этом сказано в сообщении пресс-службы АМКУ.

Как сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев, комитет обратился в Государственную исполнительную службу с просьбой принять меры для взыскания штрафа с российского Газпрома в размере более $6 млрд на основании принятых ранее решений судов.

"Заявление об открытии исполнительного производства по взысканию штрафа и пени с Газпрома направлено в департамент государственной исполнительной службы министерства юстиции", - сообщил он в Facebook.

"Просим… наложить арест на имущество и средства Газпрома и объявить запрет на его отчуждение", - говорится в письме.