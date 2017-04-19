Бальцерович считает достижение Гонтаревой на посту главы НБУ феноменальными

Сопредседатель Группы стратегических советников по поддержке реформ в Украине Лешек Бальцерович прокомментировал отставку главы НБУ Валерии Гонтаревой, назвав ее достижения феноменальными.

Об этом он написал в Facebook.

"С глубоким сожалением я узнал, что Валерия Гонтарева уходит в отставку с должности председателя Национального банка Украины. Ее достижения феноменальны: НБУ под ее руководством уменьшил инфляцию с 43% (в 2015 году) до 10%, делая, таким образом, успешный переход к инфляционному таргетированию”, - написал Бальцерович.

По его словам, это в значительной степени помогло очищению банковского сектора от зараженных зомби-банков, связанных с проблемными кредитами.

"Она (Гонтарева – ред.) реструктурировала НБУ при одновременном снижении общей занятости более чем на 50%", - отметил Бальцерович, подчеркнув, что "госпожа Гонтарева является живым доказательством того, что Украина может реформировать себя".

Как известно, Гонтарева прекратит работу на должности главы Национального банка Украины 10 мая.

Гонтарева была назначена на должность главы Национального банка Украины в июне 2014 года по представлению Президента, ее кандидатуру поддержали 349 народных депутатов.