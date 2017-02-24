 

Банк Порошенко открестился от перевода денег сына Януковича

24 февраля 2017 г. 13:39
Источник: Новое Время
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Международный инвестиционный банк (МИБ, Киев) заявляет, что не согласовывал перевод средств Александра Януковича из Всеукраинского банка развития на счет в финансовом учреждении.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

"Банк неуклонно придерживается положений законов и подзаконных актов. Перечисление указанных средств не было согласовано с администрацией Международного инвестиционного банка и для нашего учреждения оказалось неожиданным", - говорится в сообщении банка.

МИБ отмечает, что сразу после зачисления средств на счета, об аресте которых упоминалось в сообщениях СМИ, банк сообщил Государственной службе финансового мониторинга о финансовых операциях клиента.

"Решение суда об аресте средств вынесено на основании ходатайства прокурора в связи с полученной информацией от Госфинмониторинга Украины и является выполненным на сегодня", - отмечает банк.

Напомним, что 25 января Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и наложил арест на денежные средства Александра Януковича, которые, по данным следствия и Госфинмониторинга, 10 января 2017 года были перечислены из Всеукраинского банка развития (в ликвидации; владельцем был Александр Янукович) в Международный инвестиционный банк (основной акционер - Петр Порошенко).

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