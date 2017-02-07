Банковский сектор Украины завершил год с рекордными убытками - НБУ

По итогам 2016 года банковский сектор получил наибольшие убытки за все годы независимости Украины. Рекордная сумма составляет 159 млрд грн.

"В 2016 году зафиксирован исторически высокий убыток банковского сектора – 159 млрд грн, что обусловлено резервированием кредитного портфеля "ПриватБанка" в конце года. Для остальных банков отчисления в резервы значительно снизились, а совокупные убытки уменьшились до 23 млрд грн по сравнению с 66 млрд грн в 2015 году. Заложены предпосылки для выхода сектора на прибыльную деятельность в 2017 году (без учета фактора "ПриватБанка"). В течение 2017 года продлится "перезагрузка" банковского сектора. Ожидается ускорение темпов прироста вкладов по сравнению с 2016 годом", - говорится в сообщении Нацбанка.

Регулятор надеется на возобновление активного кредитования реального сектора и домохозяйств и уверяет, что банки настроены оптимистично. По данным опроса НБУ, более 70% финучреждений ожидают рост кредитного портфеля предприятий в течение года.