 

Базовая инфляция в январе ускорилась до 0,4%

08 февраля 2017 г. 18:19
Источник: УНИАН
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Базовая инфляция в Украине в январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года ускорилась до 0,4%.

Базовая инфляция в Украине в январе 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем – декабрем 2016 года – ускорилась до 0,4% после нулевого показателя в декабре к ноябрю.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, в годовом выражении – январь 2017 к январю 2016 года - базовая инфляция составила 6,2%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Инфляция в Украине в январе 2017 года ускорилась до 1,1% по сравнению с предыдущем месяцем и до 12,6% - в годовом выражении.

 

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