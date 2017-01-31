 

Британия может запустить "Брексит" 9 марта, - The Times

31 января 2017 г. 15:16
Источник: Левый берег
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Правительство Великобритании хочет запустить статью 50 Лиссабонского договора по выходу из Евросоюза к первой неделе марта.

Это позволит премьер-министру страны Терезе Мэй начать процесс по Brexit на саммите европейских лидеров, пишет The Times.

"Правительство хочет, чтобы законодательные процедуры, необходимые для запуска статьи 50, были завершены к первой неделе марта, что даст Терезе Мэй возможность начать процесс по "Брексит" на саммите европейских лидеров", - говорится в сообщении.

Накануне правительство сообщило Палате лордов британского парламента: оно рассчитывает, что законопроект о выходе Британии из ЕС будет одобрен 7 марта.

Одновременно Мэй не называет конкретной даты начала двухлетнего формального периода, необходимого для выхода страны из ЕС, отметив лишь, что запуск процедуры Brexit состоится до конца марта.

Ранее сообщалось, что в парламенте Великобритании начинаются дебаты по внесенному правительством законопроекту о запуске процедуры выхода страны из ЕС.

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