Британия может запустить "Брексит" 9 марта, - The Times

Правительство Великобритании хочет запустить статью 50 Лиссабонского договора по выходу из Евросоюза к первой неделе марта.
Это позволит премьер-министру страны Терезе Мэй начать процесс по Brexit на саммите европейских лидеров, пишет The Times.
"Правительство хочет, чтобы законодательные процедуры, необходимые для запуска статьи 50, были завершены к первой неделе марта, что даст Терезе Мэй возможность начать процесс по "Брексит" на саммите европейских лидеров", - говорится в сообщении.
Накануне правительство сообщило Палате лордов британского парламента: оно рассчитывает, что законопроект о выходе Британии из ЕС будет одобрен 7 марта.
Одновременно Мэй не называет конкретной даты начала двухлетнего формального периода, необходимого для выхода страны из ЕС, отметив лишь, что запуск процедуры Brexit состоится до конца марта.
Ранее сообщалось, что в парламенте Великобритании начинаются дебаты по внесенному правительством законопроекту о запуске процедуры выхода страны из ЕС.