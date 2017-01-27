 

Британский парламент начнет обсуждение Brexit на следующей неделе

27 января 2017 г. 14:10
Источник: Левый берег
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Парламент Великобритании начнет обсуждение законопроекта, который позволит британскому правительству начать формальный процесс выхода из ЕС, 31 января.

Об этом сообщает агентство Рейтер.

Ожидается, что законопроект, который должен дать согласие членов парламента, будет опубликован около 12.30 (14.30 по Киеву) 31 января, после того, как он будет формально представлен в парламенте.

Дебаты продлятся два дня на следующей неделе и еще три дня в начале февраля.

Напомним, ранее на этой неделе Верховный суд Британии запретил правительству начинать "Брексит" без парламента. Ранее британский премьер Тереза Мэй заявляла, что планирует запустить формальную процедуру выхода Соединенного Королевства из ЕС в марте.

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