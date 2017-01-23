 

Будет ли Харьков с горячей водой? Комментарии ХТС

23 января 2017 г. 18:12
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Информация о том, что уже со вторника в Харькове может быть ограничена подача тепла и горячей воды, появилась на официальном сайте ХТС после того, как поставщик газа. НАК "Нефтегаз Украины" сообщило о том, что Харьковские тепловые сети являются одним из наиболее крупных должников, который продолжает наращивать задолженности. При этом в официальном сообщении НАК "Нефтегаз Украины" не говорится о том, что для харьковчан в одночасье закрутят вентиль. Хотя в ХТС говорят, по законодательству  - отпуск голубого топлива осуществляется только при 90%-ной оплате за минувший месяц. А за декабрь же, говорит директор предприятия Сергей Андреев, пока только 40% потребителей оплатили свои счета. И даже если большая часть потребителей отсрочила платежи на праздники и сейчас оплатит услуги, этих средств, говорят в теплосетях, не хватит, чтобы закрыть все обязательства перед  НАК "Нефтегаз Украины". Все потому, что половина оплаты за услуги коммунальникам приходит через Минфин в качестве зачетов за услуги, оказанных тем. кто оформил субсидию.

 

Сергей Андреев, директор КП ХТС

 

Даже если потребители оплатят 100%, то мы вряд ли выйдем даже на 50%, для того, чтобы получить 90, надо получить со всех источников за отпущенную тепловую энергию. К сожалению за декабрь месяц льготы и субсидии за предоставленные нами услуги оплачены не были, и в январе месяце оплата по льготам и субсидиям включая декабрь тоже не произведены.

 

Где задержались средства, которые должны прийти за льготников, - в Минфине или в казначействе, - коммунальники не знают. Говорят, пишут письма во все инстанции, чтобы решить проблему. А пока себе в союзники решили привлечь харьковчан, которых убеждают - не будет оплаты, не будет и услуг. 

 

Сергей Андреев, директор КП ХТС

 

Действительно, если будет ограничение по поставкам газа, то в первую очередь будет отключена горячая вода. Без горячей воды можно обойтись в аварийной ситуации. А отопление - температура понижается, ночью будет до -19, отопление должно работать.

 

 сами горожане заложниками коммунальных войн быть не готовы. Говорят, они стараются своевременно оплачивать весьма высокие тарифы, в то время как тепловики не настолько щепетильны в своих платежах как перед другими предприятиями, так и перед своими потребителями. Ведь составляющие тарифа являются непубличной информацией, а в отношении должностных лиц предприятия продолжается расследование уголовного производства по факту хищения миллионов гривен с предприятия.

 

Алина, экономист

 

Граждане выкручиваются и платят за услуги коммунальные. И жить в таких условиях, на улице зима, сейчас будут морозы и жить без горячей воды и отопления - это нереально.

 

Павел, безработный

 

Люди и так страдаю достаточно - это неприемлемая мера.

 

Елена Андриевская, пенсионерка

 

Там хватает и поворовать, и заплатить. Это мое личное мнение

 

Сейчас к решению конфликта между НАК "Нефтегаз Украина" и ХТС подключилась облгосадминистрация.

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