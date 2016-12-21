Бюджет 2017: доходов больше, расходов меньше

На бюджетную сессию депутаты горсовета собрались всего через пять часов после принятия бюджета государственного. Впрочем, голосование за главный финансовый документ страны практически не повлияло на то, как будет распределен бюджет городской. Как отметила начальник финансового департамента Татьяна Таукешева, проект изначально был прописан исходя из принципов формирования доходной части, и ночное голосование в Верховной Раде никак не повлияло на количество источников. Незначительно лишь была увеличена субвенция на медицину, и уменьшена на образование. В 2017 году, по расчетам специалистов, объем городской казны превысит 10 миллиардов, что почти на 2 миллиарда больше, чем в текущем году. Основные доходы - 3,6 миллиарда - градоначальники намерены получить от налога с физлиц, в том числе за счет увеличения минимальной зарплаты в два раза. А также за счет платы за землю - почти миллиард. Также нововведением этого года станет уплата ежегодного взноса в 25 тысяч гривен с владельцев квартир и домов, площадь которых превышает 300 и 500 метров квадратных соответственно. Что касается расходов, то традиционно наибольшие статьи - это сферы здравоохранения и образования. На них в сумме будет потрачено почти половину бюджета, 4 миллиарда. Причем, львиная доля этой суммы - содержание больниц и школ, зарплата непедагогическим сотрудникам. Что касается фонда развития, то на ремонт тех же школ и обновление материальной базы пока запланировано меньше, чем было потрачено в текущем году - около 60 миллионов.

Елена Ворона, депутат горсовета "Самопомич"

Фонд развития по многим программ в этом году существенно сократился. Как всегда мы переживаем за фонд развития образования Харькова, здравоохранения, и прочие социальные программы.

При этом чиновники уверяют, что запланированные расходы - предварительные. На социальную сферу, по словам Татьяны Таукешевой, как и в этом году, деньги будут направлять за счет перевыполнения доходной части бюджета.

Татьяна Таукешева, дир. гордепартамента бюджета

Как и в предыдущие годы, так и в текущем году основная масса перевыполнения доходной части бюджета направляется на социальные нужды граждан. Я думаю, что если каких-то катаклизмов не получится по итогам года, мы перевыполним бюджет по итогам первого полугодия на 5,1%, что позволит нам пересмотреть показатели бюджета города Харькова.

Что касается других статей расходов, то они не сильно изменились в сравнении с годом текущим. Так, на ремонт дорог запланировано 600 миллионов гривен, в три раза меньше - на ремонт жилого фонда. Культура, социальная сфера, благоустройство - все сопоставимо с годом 2016. Это значит, что все работы будут проводиться в таких же объемах или даже меньших, с учетом инфляции. Кроме программы информатизации городского совета, на которую в этом году депутаты выделили более 10 миллионов, таким образом, увеличив почти вдвое расходы.

Геннадй Кернес, мэр Харькова

Харьковский городской совет - это еще 13 администраций, это не только замкнутое пространство, которое сейчас здесь. Поэтому вы должны не понимать, что это не только для этого здания - это и для других зданий и помещений.

Еще из сомнительных расходов - помощь коммунальным предприятиям. В сумме она составит почти 900 миллионов гривен, при том, что, по факту хищения средств должностными лицами большинства из этих КП открыты уголовные производства.

