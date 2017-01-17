Цена нефти Brent опустилась ниже 56 долларов за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня вечером, 17 января 2017 года, опустилась ниже отметки в 56 долларов за баррель.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК. Так, по состоянию на 17:52 по киевскому времени нефть Brent торгуется на отметке в 55,74 долларов за баррель. Это на 0,11% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь с 1 февраля повышает тарифы на транзит нефти через свою территорию. Транспортировка тонны нефти по маршруту Унеча (Высокое) - Броды составит теперь 123,66 рублей (ранее 114,82 рублей). Новые тарифы будут действовать с 1 февраля по 31 марта 2017 года.

