 

Цена нефти Brent превысила 57 долларов за баррель

05 января 2017 г. 19:38
Источник: РБК-Украина
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Нефть Brent торгуется на отметке в 57,04 доллара за баррель

Цена нефти североморской марки Brent вечером 5 января 2017 года поднялась выше отметки в 57 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

Так, по состоянию на 16:51 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 57,04 доллара за баррель. Это на 1,01% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

3 января цена на нефть Brent поднялась выше 58 долларов за баррель впервые с лета 2015 года. Рост мировых нефтяных котировок ускорился за счет информации относительно начала сокращения объемов добычи нефти.  В частности, на фоне этих заявлений в Кувейте сократили объем добычи на 130 тыс. барр./сутки.
 

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