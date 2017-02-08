 

Цены на нефть перешли к росту, Brent торгуется у $55,4 за баррель

08 февраля 2017 г. 20:18
Источник: Интерфакс-Украина
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Цены на нефть эталонных марок перешли к росту после публикации данных о коммерческих запасах топлива в США на прошлой неделе.

Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:55 кв увеличилась на $0,36 (0,65%) - до $55,41 за баррель. Котировки фьючерсных контрактов на нефть WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени поднялись на $0,17 (0,33%) - до $52,34 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 13,83 млн баррелей и достигли 508,592 млн баррелей, сообщается в отчете министерства энергетики страны.

Таким образом, показатель повышается уже пятую неделю подряд, отмечает MarketWatch. При этом эксперты, принимавшие участие в опросе S&P Global Platts, ожидали гораздо меньшего повышения резервов на минувшей неделе на 2,5 млн баррелей.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщал, что резервы нефти в стране на прошлой неделе взлетели на 14,2 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Между тем товарные запасы бензина сократились на 869 тыс. баррелей. Это стало неожиданностью для аналитиков и оказало позитивное влияние на настроения участников рынка.
 

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